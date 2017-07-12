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Энди Серкис зачитал твиты Трампа голосом Голлума. Вы должны это услышать
Ведущий шоу «The Late Show» Стивен Кольбер попросил актера Энди Серкиса, сыгравшего Голлума во «Властелине колец» и «Хоббите», зачитать твиты Дональда Трампа голосом своего персонажа. Серкис согласился, и в таком исполнении твиты президента США звучат намного лучше.
Голлум, в частности, зачитал твит Трампа про «covfefe» — слово, значения которого никто не знает. «Что такое covfefe, моя прелесть?» — поинтересовался он.
А в начале 2017 года актер Марк Хэмилл зачитал твиты Трампа голосом Джокера.
Just Mark Hamill reading Trump's tweet with Joker's voice. Lov...
Just Mark Hamill reading Trump's tweet with Joker's voice. Love! Tap 🔊🃏Опубликовано 9GAG 10 января 2017 г.