Энди Серкис зачитал твиты Трампа голосом Голлума. Вы должны это услышать

Ведущий шоу «The Late Show» Стивен Кольбер попросил актера Энди Серкиса, сыгравшего Голлума во «Властелине колец» и «Хоббите», зачитать твиты Дональда Трампа голосом своего персонажа. Серкис согласился, и в таком исполнении твиты президента США звучат намного лучше.

Andy Serkis Becomes Gollum To Read Trumpʼs Tweets The Late Show with Stephen Colbert

Голлум, в частности, зачитал твит Трампа про «covfefe» — слово, значения которого никто не знает. «Что такое covfefe, моя прелесть?» — поинтересовался он.

А в начале 2017 года актер Марк Хэмилл зачитал твиты Трампа голосом Джокера.