Непростое covfefe. Ведущие новостей попытались прочесть твит Трампа

31 мая президент США Дональд Трамп написал твит с непонятным словом «covfefe». Президент хотел написать про негативное освещение в прессе («press coverage»), но у него что-то не получилось. Сovfefe стало мемом и самой обсуждаемой темой в США. Хиллари Клинтон пошутила, что это было «скрытое послание русским», а пользователи твиттера предположили, что это код для запуска ядерного оружия.

Однако корреспондентам и ведущим новостей было не до шуток: им на ходу пришлось придумывать произношение нового слова.

Cable News Reporters Try to Pronounce «Covfefe» The Daily Caller

Пресс-секретарь Трампа Шон Спайсер заявил, что «президент и небольшая группа людей точно знают, что он имел в виду».