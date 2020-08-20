В Екатеринбурге фонарь расправил плечи. Вернее, выпрямил спину! Теперь это арт-объект, над которым поработали художники, а также сотрудники «Горсвета»

В Екатеринбурге во время фестиваля уличного искусства «Стенограффия» появился новый арт-объект — называется «Гордый фонарь». Это фонарь, который, в отличие от остальных стоящих рядом и склоненных над дорогой, стоит прямо. Авторы работы — художники из команды «Spektr».

Выпрямленный фонарь стоит у кинотеатра «Космос» — между подземным переходом к ТЮЗу и улицей Карла-Либкнехта. Вместе с работниками «Горсвета» художники выпрямили обычный согнутый фонарь. Как говорят создатели, теперь он символизирует смелость и стойкость человека.

На табличке рядом с фонарем написано: «Ровно столько, сколько существует человечество, находятся те, кто бросает вызов своему времени. Говорят свое „Да“ против миллионов „Нет“. Доказывают, что земля круглая, а все люди на ней равны. И когда человечество столкнулось с общей бедой, они не сгибаются под тяжестью обстоятельств».