В Петербурге без согласования установили памятник самоизоляции. Жителям он так понравился, что власти не решились от него избавиться

5 мая петербургские СМИ сообщили о появлении в городе памятника самоизоляции. Он представлял собой металлическую трубу с кубом наверху, внутри которого сидели человек и кошка. На одной из граней куба была надпись «Самоизоляция 2020». Конструкция появилась в Пискаревском парке Петербурга. Жителям города она понравилась (некоторые заметили, что для большей реалистичности в кубе не хватает телевизора).

Автором арт-объекта был назван художник под псевдонимом Бесхвостый Пес. В разговоре с Piter.tv он заявил, что ему нравится работать с металлом и очень нравится Пискаревский парк. Но его долго раздражала короткая кривая труба, торчащая из-под земли возле одного из входов в парк. Поэтому он спилил ее и приварил на это место новую — с памятником самоизоляции наверху.

«Здесь нет издевательства над введенным режимом. Это не жалоба и не протест, просто иллюстрация к сегодняшнему дню. Люди сидят дома, их это обременяет, но они не хотят заразится сами, не хотят распространять болезнь, стараются дать передышку и время медикам для поиска лекарства, сократив поток заболевших хотя бы своим отсутствием», — сказал художник в разговоре с Mash.

Комитет по благоустройству Петербурга заявил, что арт-объект был установлен без согласования с властями. 6 мая его демонтировали. Mash сообщил, что хранить конструкцию не будут, так как она не представляет культурной ценности. «Это было неизбежно», — отреагировал на демонтаж арт-объекта Бесхвостый Пес. Он пожелал чиновникам быть более современными и толерантными, «не пилить и не ломать» незаконные арт-объекты, а перевозить их на какую-нибудь открытую площадку, где их смогут увидеть все желающие.

Кажется, администрация Калининского района Петербурга, к которому относится Пискаревский парк, прислушалась к совету. 7 мая она сообщила, что памятник самоизоляции не выбросили, а перенесли на улицу Верности. «Комитет по благоустройству вынужден был демонтировать конструкцию из-за ее неустойчивости и опасности для окружающих. Однако многим жителям так понравился необычный арт-объект, что они высказались за его сохранение», — сообщили в районной администрации. Там добавили, что готовы создать целый арт-парк на улице Верности и ждут предложений от художников и скульпторов.

Ольга Корелина