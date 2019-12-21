Художник Бэнкси 21 декабря опубликовал новую работу, она называется «Шрам Вифлеема». В своем инстаграме он написал, что этот объект сделан для отеля The Walled Off Hotel, который находится в Вифлееме в непосредственной близости от барьера, отделяющего Израиль от палестинского Западного берега.

Работа представляет собой рождественскую сцену — это вертеп с Девой Марией, святым Иосифом и младенцем Иисусом. Вместо Вифлеемской звезды, которая, согласно Евангелию, ознаменовала рождение Христа, в стене изображен след от снаряда.

Это не первая работа Бэнкси, которая есть в отеле, несколько его арт-объектов находятся в его обеденном зале. Также в отеле есть музей, посвященный истории стены.