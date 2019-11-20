Скульптуру Бэнкси «Пьяница» сняли с торгов в Лондоне. Бывший владелец заявил, что ее украли

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Аукционный дом Sothebyʼs снял с торгов скульптуру «Пьяница» работы Бэнкси. Как сообщает The Guardian, это произошло после того, как предыдущий владелец скульптуры заявил, что она была у него украдена.

«Пьяница» пародирует знаменитого «Мыслителя» Огюста Родена — c той лишь разницей, что на голову мужчины надет дорожный конус.

Впервые эта скульптура высотой почти два метра была выставлена Бэнкси на всеобщее обозрение в 2004 году на площади на Шафтсбери-авеню в центре Лондона.

Оттуда ее похитил художник и самопровозглашенный «арт-террорист» Энди Линк. Рассказу об этой краже посвящен фильм «The Banksy Job» 2016 года. Линк связался с Бэнкси и потребовал выкуп в размере пяти тысяч фунтов стерлингов. В ответ Бэнкси предложил ему две тысячи фунтов и канистру бензина, чтобы сжечь «Пьяницу».

С тех пор скульптура располагалась во дворе дома Линка, который назвал себя полноправным владельцем «Пьяницы». Через несколько лет она исчезла при невыясненных обстоятельствах. У Линка остался только конус от нее.

Художник подал жалобу в Sothebyʼs, как только узнал о том, что «Пьяница» выставлен на торги. Предварительно скульптура была оценена в миллион фунтов стерлингов. В предпродажном каталоге сообщалось, что нынешний владелец приобрел ее у дилера в 2014 году.

19 ноября, незадолго до начала торгов, представители аукционного дома связались с Линком, заявив, что работа была отозвана по согласованию с владельцем. При этом они отметили, что отзыв не связан с его жалобой.

Сам Линк в беседе с The Guardian заявил, что хотел бы связаться с нынешним владельцем «Пьяницы» и воссоединить статую с конусом, а затем продать ее и поделить выручку поровну. Свою часть художник намерен отправить на благотворительность.