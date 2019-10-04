Картину Бэнкси, высмеивающую британский парламент, продали за 12 миллионов долларов. Это новый рекорд для работ художника

Картину стрит-арт художника Бэнкси, высмеивающую британский парламент, продали на лондонском аукционе Sothebyʼs за 9,9 миллиона фунтов стерлингов (12,2 миллиона долларов). Об этом сообщается на сайте Sothebyʼs.

Картина называется «Devolved Parliament», что можно перевести как «Скатившийся парламент». Она изображает шимпанзе, заседающих в Палате общин. Картина была написана в 2009 году. Ее размер — 4,2 на 2,5 метра, это самое большое произведение Бэнкси.

Торги прошли 3 октября и длились около 13 минут. Финальная цена более чем в пять раз превзошла начальную и установила новый аукционный рекорд стоимости для работ Бэнкси. Предыдущий был поставлен в 2008 году, когда картину «Незапятнанность» продали на нью-йоркских торгах Sothebyʼs за 1,9 миллиона долларов.

Покупатель картины «Скатившийся парламент» неизвестен — как и продавец. Sothebyʼs указывает лишь, что он купил картину у художника в 2011 году. Сам Бэнкси написал в инстаграме после продажи полотна: «Жаль, что оно принадлежало не мне».

В 2018 году принт работы Бэнкси «Девочка с шаром» был продан на торгах Sothebyʼs за 1,04 миллиона фунтов. Сразу после этого сработал шредер, встроенный в раму картины, и частично разрезал принт прямо на глазах участников аукциона. По мнению арт-дилеров, это значительно повысило стоимость работы.