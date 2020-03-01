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В Никола-Ленивце на Масленицу сожгли огромный мост. Фотография

Источник: Meduza
29 февраля в арт-парке около калужской деревни Никола-Ленивец по случаю Масленицы традиционно сожгли новый арт-объект. В этом году им стал большой мост высотой 20 метров и длиной 66 метров. Мост <a href="http://maslenitsa.nikola-lenivets.ru/" target="_blank">возводился</a> с конца декабря по проекту архитектурного бюро Katarsis из сухостоя, соломы и деревянного строительного мусора.
29 февраля в арт-парке около калужской деревни Никола-Ленивец по случаю Масленицы традиционно сожгли новый арт-объект. В этом году им стал большой мост высотой 20 метров и длиной 66 метров. Мост возводился с конца декабря по проекту архитектурного бюро Katarsis из сухостоя, соломы и деревянного строительного мусора.
Дмитрий Серебряков / AP / Scanpix / LETA