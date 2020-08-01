В сквере в Екатеринбурге, где проходили протесты против храма, поставили арт-объект в виде поваленного забора. Через два часа его демонтировали

В Екатеринбурге утром 1 августа в сквере у Театра драмы, где весной 2019 года проходили массовые протесты против строительства храма Святой Великомученицы Екатерины, установили арт-объект «Скажи это делом».

Инсталляция, которую осуществил банк «Точка», по форме напоминает упавший забор.

Уже через два часа в сквер приехал грузовик с краном и начал демонтировать забор. Представители «Точки» вызвали полицию, но на вызов никто не приехал, а полицейские, проходившие мимо, проверив документы у водителя грузовика, заявили, что его работы согласованы с властями.

Позже в администрации города заявили, что объект демонтировали, так как как он «портит газон», а банк «Точка» «использует его как контекстную рекламу». В самой «Точке» заявляют, что работы по установке были согласованы с властями.

В мае 2019 года участники акций против строительства храма снесли забор, которым оградили стройплощадку. Снесенный забор стал одним из символов протеста.

После нескольких дней протестов администрация города решила провести новый опрос по выбору места для строительства. В опросе, который состоялся в октябре 2019 года, приняли участие 97 тысяч человек — они проголосовали за постройку храма в другом месте, на территории бывшего Приборостроительного завода.

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