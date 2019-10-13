В Екатеринбурге проходит голосование за место для храма. Ранее жители протестовали против его строительства в сквере

В Екатеринбурге в 8 часов по местному времени (6 утра по Москве) открылись опросные участки, где жители города могут проголосовать за выбор места, где будет построен собор во имя Святой Великомученицы Екатерины.

К 12 часам явка составила 2,58% — на 51 участке проголосовали более 28 тысяч человек, сообщили в городском избиркоме. Чтобы опрос признали состоявшимся, в нем должны принять участие не менее 1% жителей города, или 10,8 тысячи человек.

Результаты опроса подведут 14 октября. Итоги голосования будут носить рекомендательный характер, отмечает Znak.com.

Материал обновлен уточненными данными о количестве проголосовавших.

В мае в Екатеринбурге прошли массовые акции протеста против строительства храма в сквере в центре города. В итоге власти Екатеринбурга и местная епархия отказались от вырубки сквера и подобрали для храма новые площадки.