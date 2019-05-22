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Сколько жителей Екатеринбурга выступают против строительства храма в сквере. Результат опроса ВЦИОМ
14:09, 22 мая 2019
Источник: Meduza
Большинство жителей Екатеринбурга считают сквер у театра драмы неудачным местом для строительства храма святой Екатерины,
выяснил
ВЦИОМ. При этом в целом горожане не против возведения храма — вообще отказаться от строительства хотят только 18% респондентов, большинство считает, что проект лучше реализовать в другом месте города. Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский
напомнил
, что итоговое решение будет принято на основе исследования, которое проведут власти, а не на основе данных опроса ВЦИОМ.
Фото в анонсе: Донат Сорокин / ТАСС / Scanpix / LETA
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