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Сколько жителей Екатеринбурга выступают против строительства храма в сквере. Результат опроса ВЦИОМ

Источник: Meduza
Большинство жителей Екатеринбурга считают сквер у театра драмы неудачным местом для строительства храма святой Екатерины, <a href="https://wciom.ru/index.php?id=236&amp;uid=9702" target="_blank">выяснил</a> ВЦИОМ. При этом в целом горожане не против возведения храма — вообще отказаться от строительства хотят только 18% респондентов, большинство считает, что проект лучше реализовать в другом месте города. Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский <a href="https://www.rbc.ru/society/22/05/2019/5ce553259a794728014b4e2e" target="_blank">напомнил</a>, что итоговое решение будет принято на основе исследования, которое проведут власти, а не на основе данных опроса ВЦИОМ.
Большинство жителей Екатеринбурга считают сквер у театра драмы неудачным местом для строительства храма святой Екатерины, выяснил ВЦИОМ. При этом в целом горожане не против возведения храма — вообще отказаться от строительства хотят только 18% респондентов, большинство считает, что проект лучше реализовать в другом месте города. Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский напомнил, что итоговое решение будет принято на основе исследования, которое проведут власти, а не на основе данных опроса ВЦИОМ.

Фото в анонсе: Донат Сорокин / ТАСС / Scanpix / LETA