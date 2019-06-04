Протесты в сквере в Екатеринбурге, 14 мая 2019 года Марина Молдавская / ТАСС / Scanpix / LETA

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 31-летнего Станислава Мельниченко, который присутствовал на против строительства храма в сквере в центре Екатеринбурга. Это первое уголовное дело, связанное с этими протестами.

Мельниченко подозревают в оскорблении полицейского. Согласно постановлению о назначении ему подписки о невыезде, во второй день протестов он якобы «в неприличной форме высказывал нецензурные выражения» и «совершал оскорбляющие жесты» в адрес сотрудника отделения городской полиции по работе со СМИ Евгения Крюкова.

Мельниченко и его адвокату Евгению Бушмакову показали оперативное видео, на котором он стоит около забора, окружавшего стройплощадку, показывает средний палец и кричит кому-то с другой стороны ограждения нецензурное слово, сообщает Znak.com. По словам защитника, из видео неясно, к кому обращался Мельниченко. Следствие утверждает, что это следует из другого ролика, который подозреваемому пока не показали.

По данным Znak.com, 14 мая полицейский Евгений Крюков находился в сквере за оцеплением силовиков и снимал протесты на видео. Именно это, по мнению близких к следствию источников, задело Мельниченко, который к тому же якобы был нетрезв, и он начал оскорблять полицейского. На предполагаемое нетрезвое состояние обвиняемого сослался и источник сайта E1.ru, призвав «не политизировать эту ситуацию». «Сам Мельниченко говорит, что был в тот день возбужден и периодически на кого-то ругался. В частности, на сотрудников ЧОПа, стоявших в оцеплении», — заявил Бушмаков.

Евгений Крюков в сквере был в штатском и, как утверждает адвокат, не представлялся в качестве сотрудника полиции. «Апология протеста» опубликовала его фотографию — правда, не уточняя, когда она была сделана. Источники Znak.com уверены, что Мельниченко понимал, кто такой Крюков, поскольку произнес «нецензурное определение сотрудника полиции». Какие именно слова стали основанием для возбуждения дела, в документах не сказано; следователь пообещал сообщить это адвокату после лингвистической экспертизы.

Сам Станислав Мельниченко утверждает, что выступает «за храм». «Это позиция моего подзащитного, и я могу в данном случае опираться только на нее», — заявил журналистам адвокат Бушмаков. Мельниченко несколько дней подряд ходил на акции в сквер и был оштрафован на 12 тысяч рублей по административной статье «Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания».

Виктор Давыдов