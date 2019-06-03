Администратора сообщества «Парки и скверы» признали организатором протестов в Екатеринбурге и оштрафовали на 20 тысяч рублей

Ленинский районный суд Екатеринбурга оштрафовал администратора сообщества «Парки и скверы» Анну Балтину на 20 тысяч рублей, признав ее виновной в организации протестных акций против строительства храма святой Екатерины в центре города.

Постановление в отношении Балтиной вынесено по ч. 2 ст. 20.2 КоАП («Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования»).

Поводом к открытию административного дела стал пост от 13 мая в сообществе «Парки и скверы Екатеринбурга» с предложением «пойти погулять в сквер». Балтина репостнула сообщение. Вечером того же дня в сквере начались стихийные протесты. Они продолжались несколько дней, после чего власти согласились остановить строительство и провести опрос граждан о новом месте для храма.

Балтина, которая входит в рабочую группу по организации опроса, назвала судебное постановление несправедливым.