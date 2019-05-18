«Мы с вами находимся в режиме прямой демократии» Защитники сквера в Екатеринбурге провели переговоры с мэром. Краткий пересказ

Донат Сорокин / ТАСС / Scanpix / LETA

18 мая в городской администрации Екатеринбурга прошла встреча мэра города Александра Высокинского с участниками против вырубки сквера ради новой церкви. Накануне сообщалось, что протестующие не смогли выбрать лидеров и решили отказаться от встречи с мэром. Но утром 18 мая у здания администрации Екатеринбурга собрались несколько десятков горожан. В итоге на переговоры к мэру пропустили 59 человек вместо 30, как планировалось сначала. Они обсуждали с мэром опрос по поводу строительства храма и забор в сквере. После окончания встречи ее участники вместе с Высокинским пошли в сквер, чтобы проверить, остановили ли там строительные работы.

Что сказали участники протестов: У нас нет доверия к власти. На референдуме будут наблюдатели, его результаты обязательны, а результаты опроса . Непонятно, почему подготовка референдума должна затянуться до конца года, если в Крыму его провели за две недели. Давайте проголосуем — просим зафиксировать, что 100% пришедших за референдум. Предлагаем мэру обратиться к городской думе, чтобы она разрешила референдум. Что касается забора в сквере, то его надо убрать — или сделать прозрачным.

Что сказал мэр: «Мы с вами находимся в режиме прямой демократии, пишем новую историю города». Для нас будут обязательными итоги и референдума, и опроса. Но если мы начнем готовить референдум, то до конца года «будем в ситуации разделенного общества». Опрос провести быстрее. И дешевле: он обойдется в 8-15 миллионов рублей, референдум — в 120-130 миллионов. Но я вынесу вопрос о референдуме на рассмотрение городской думы. Забор мы не будем убирать, однако повесим в сквере камеры наблюдения, вывезем строительную технику и откроем проход по набережной. Полиция действовала на митингах корректно, «задержания начали, когда начали переходить грань».

Краткий пересказ сделан по материалам «Екатеринбург онлайн», 66.ru и РБК. Цитаты даны в кавычках.