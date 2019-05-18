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Мэр Екатеринбурга — о референдуме по поводу строительства церкви на месте сквера. Цитата
10:14, 18 мая 2019
Источник: Meduza
Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский 18 мая
провел
встречу с участниками акций против строительства храма святой Екатерины на месте сквера в центре города. На встрече обсуждалось, в какой форме лучше спрашивать мнение горожан по поводу расположения храма. Представители протестующих настаивали на референдуме, мэр предлагал опрос, объясняя, что это быстрее и дешевле. «Вон у нас Англия, референдум провели — легче никому не стало», —
сказал
Высокинский. В итоге пришедшие на встречу провели голосование и попросили зафиксировать, что они единогласно выступили за референдум.
Фото в анонсе: Донат Сорокин / ТАСС / Scanpix / LETA
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