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Мэр Екатеринбурга — о референдуме по поводу строительства церкви на месте сквера. Цитата

Источник: Meduza
Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский 18 мая <a href="https://www.e1.ru/news/spool/news_id-66093010.html?utm_source=tme&amp;utm_medium=social&amp;utm_campaign=e1" target="_blank">провел</a> встречу с участниками акций против строительства храма святой Екатерины на месте сквера в центре города. На встрече обсуждалось, в какой форме лучше спрашивать мнение горожан по поводу расположения храма. Представители протестующих настаивали на референдуме, мэр предлагал опрос, объясняя, что это быстрее и дешевле. «Вон у нас Англия, референдум провели — легче никому не стало», — <a href="https://www.youtube.com/watch?v=95BvwWIG2dQ" target="_blank">сказал</a> Высокинский. В итоге пришедшие на встречу провели голосование и попросили зафиксировать, что они единогласно выступили за референдум.
Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский 18 мая провел встречу с участниками акций против строительства храма святой Екатерины на месте сквера в центре города. На встрече обсуждалось, в какой форме лучше спрашивать мнение горожан по поводу расположения храма. Представители протестующих настаивали на референдуме, мэр предлагал опрос, объясняя, что это быстрее и дешевле. «Вон у нас Англия, референдум провели — легче никому не стало», — сказал Высокинский. В итоге пришедшие на встречу провели голосование и попросили зафиксировать, что они единогласно выступили за референдум.

Фото в анонсе: Донат Сорокин / ТАСС / Scanpix / LETA