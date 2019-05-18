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Глава Екатеринбурга встретился с участниками акций против строительства храма. Фотография
08:36, 18 мая 2019
Источник: Meduza
18 мая в здании городской администрации Екатеринбурга
прошла
встреча мэра Александра Высокинского с участниками акций против строительства собора святой Екатерины на месте сквера в центре города. Протесты в городе проходят с 13 мая — в этот день сквер огородили забором для начала строительных работ. На акциях задержали более ста человек, больше 30 из них
были отправлены
под арест. 16 мая президент России Владимир Путин
предложил
урегулировать ситуацию в Екатеринбурге путем
опроса
местных жителей насчет строительства храма. Администрация города согласилась. До получения результатов опроса подготовка к строительству храма в сквере
приостановлена
.
Донат Сорокин / ТАСС
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