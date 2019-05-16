Мэр Екатеринбурга: строительство храма святой Екатерины остановлено до конца опроса горожан

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский заявил, что строительство храма святой Екатерины приостановлено.

Глава города подчеркнул, что его не возобновят до конца проведения опроса жителей.

Провести опрос горожан на предмет их отношения к строительству храма 16 мая предложил президент России Владимир Путин. Власти Екатеринбурга заявили, что он начнется уже 17 мая.

Опрос, проведенный фондом «Социум» после начала протестов, показывал, что 52% респондентов выступают против строительства храма, 28% — поддерживают его, 20% относятся к ситуации безразлично.