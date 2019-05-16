Мэр Екатеринбурга: строительство храма святой Екатерины остановлено до конца опроса горожан
Источник: Znak
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Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский заявил, что строительство храма святой Екатерины приостановлено.
Глава города подчеркнул, что его не возобновят до конца проведения опроса жителей.
Провести опрос горожан на предмет их отношения к строительству храма 16 мая предложил президент России Владимир Путин. Власти Екатеринбурга заявили, что он начнется уже 17 мая.
Опрос, проведенный фондом «Социум» после начала протестов, показывал, что 52% респондентов выступают против строительства храма, 28% — поддерживают его, 20% относятся к ситуации безразлично.