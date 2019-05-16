Путин предложил провести опрос населения по поводу строительства храма в Екатеринбурге. Мэрия согласилась

Президент России Владимир Путин предложил провести опрос по поводу необходимости строительства храма святой Екатерины в Екатеринбурге. Предложение президент высказал в ходе медиафорума Общественного народного фронта.

«Храм должен объединять людей, а не разъединять. Поэтому с обеих сторон должны быть какие-то шаги для того, чтобы решить этот вопрос в интересах всех людей которые там проживают. Есть простой способ — провести опрос. И меньшинство должно подчиниться большинству. Вот в этом и состоит принцип демократии», — сказал Путин.

Обновление. В администрации Екатеринбурга заявили, что поддерживают проведение независимого опроса. «Многие общественные организации обращаются, готовы выступить инициаторами массового независимого опроса. Это очень хорошая инициатива», — сказала замглавы города Екатерина Кузёмка.

Опрос, проведенный фондом «Социум» после начала , показал, что 52% респондентов выступают против строительства храма, 28% — поддерживают его, 20% относятся к ситуации безразлично.

В декабре 2018 года в аналогичном опросе за строительство высказался 41% респондентов, против — 24%. Остальные затруднились с ответом или заявили, что им все равно.