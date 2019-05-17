В Екатеринбурге под административный арест отправлены 30 участников акции протеста

Число арестованных в результате протестов против строительства храма в Екатеринбурге достигло 30 человек, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Верх-Исетского районного суда.

Семь административных дел были рассмотрены 16 мая Верх-Исетским районным судом Екатеринбурга, еще два — мировым судьей. Сроки административного ареста составляют от пяти до 15 суток. Новых материалов в суд пока не поступало.

Накануне сообщалось, что административный арест назначен 29 участникам акций в Екатеринбурге. Всего за три дня протестов, объявила ранее полиция, в отношении 98 человек было составлено 102 административных протокола.

13 мая в Екатеринбурге начались массовые протесты против строительства храма Святой Екатерины на площади в центре города, где сейчас находится сквер. В ходе протестов были задержаны около 90 человек.

16 мая Владимир Путин предложил провести опрос жителей Екатеринбурга насчет строительства храма. Администрация города согласилась. До получения результатов опроса подготовка к строительству храма приостановлена.