Суд в Екатеринбурге отправил под арест восьмерых участников акции протеста 15 мая

Верх-Исетский районных суд Екатеринбурга отправил под арест восьмерых участников акции против строительства храма святой Екатерины, которая проходила 15 мая.

Участники акции получили от 5 до 15 суток по статьям о мелком хулиганстве, появлении в общественных местах в состоянии опьянения, неповиновении сотрудникам полиции и повторном нарушении правил проведения митинга.

Акция 15 мая закончилась жестким разгоном протестующих сотрудниками ОМОНа, 61 человек был задержан. Ранее сообщалось о том, что суд отправил под арест 21 задержанного.