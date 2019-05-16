Суд Екатеринбурга арестовал более 20 участников акций протеста

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга арестовал 21 участника стихийных акций протеста против строительства храма святой Екатерины на месте сквера в центре города, сообщает «Интерфакс».

Задержанным вменялось мелкое хулиганство, они получили от двух до десяти суток административного ареста. Всего в ведомство поступило 24 материала на задержанных: два из них были отложены, один прекращен, добавили в суде.

Акции протеста против строительства храма на месте сквера в Екатеринбурге продолжаются с 13 мая. Во вторник были задержаны 26 человек. В среду вечером число задержанных увеличилось до 61 человека.

Власти Свердловской области вели переговоры с участниками протестов, но в итоге отказались заморозить строительство храма.