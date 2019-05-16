ОМОН разогнал акцию протеста в Екатеринбурге. Задержаны около 60 человек

Сотрудники ОМОНа завершили разгон протестующих против строительства храма в Екатеринбурге и покинули место проведения акции, сообщает Znak.com.

По данным издания, на акции был задержан 61 человек. 66.ru, «Екатеринбург онлайн» и «МБХ Медиа» пишут о 58 задержанных. Среди них председатель свердловской «Открытой России» Владислав Постников. По информации Znak.com, у него было при себе журналистское удостоверение, но силовики посоветовали «затолкнуть его в одно место».

Еще семерых человек, среди которых были несовершеннолетние, доставили в отделения полиции в начале акции, пишет Znak.com. Часть из них позже отпустили.

С 13 мая в Екатеринбурге проходят протесты сторонников сохранения сквера, на месте которого хотят построить церковь. По данным «Новой газеты», в акции 15 мая приняли участие около пяти тысяч человек. Власти Свердловской области вели переговоры с участниками протестов, но отказались заморозить строительство храма.