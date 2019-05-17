Протестующие в Екатеринбурге решили не ходить на встречу с мэром

Участники акций протеста против строительства храма в сквере в Екатеринбурге решили не ходить на встречу с мэром города Алексанром Высокинским.

Как пояснил активист Александр Иванов, инициативная группа пришла к выводу, что у протестующих нет лидеров, которые могли бы говорить от их лица.

«Мы решили не ходить на встречу, потому что, во-первых, горожане нас не уполномочивали на это, во-вторых, эти 30 человек являются нелегитимными послами», — сообщил Иванов.

Высокинский анонсировал встречу с лидерами противников строительства, когда пришел в сквер 16 мая. Он предложил случайно оказавшемуся в этот момент рядом с ним Иванову отобрать 30 человек, которые могли бы представлять протестующих.

Встреча была запланирована на 18 мая.