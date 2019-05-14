«Вы-то зачем пришли сюда? А ты зачем пришел?» Конфликт из-за строительства храма в Екатеринбурге

В Екатеринбурге планируют построить храм
святой Екатерины на месте сквера у местного театра. Далеко не все жители города, по данным соцопросов, поддерживают проект, считая, что в Екатеринбурге и так не хватает парков. 13 мая сквер огородили забором, чтобы начать работы. Противники строительства вышли на стихийную акцию в защиту парка. В сквер тем временем приехали некие люди спортивного телосложения. Между «спортсменами» и защитниками парка произошли столкновения. Полиция практически не вмешивалась, лишь призывая всех разойтись и задержав несколько человек. Противники и сторонники строительства храма расходиться, по состоянию на 01:00 мск, не собирались. Издание E1.RU организовало онлайн-трансляцию
с места событий.