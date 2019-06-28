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В Екатеринбурге выбрали три новых площадки для строительства храма
10:39, 28 июня 2019
Источник: Meduza
В Екатеринбурге завершается отбор площадок для проведения опроса о месте строительства храма Святой Екатерины. Главный архитектор города
предложил
пять мест для храма. Рабочая группа по подготовке опроса выбрала три приоритетных площадки, но глава Екатеринбурга Александр Высокинский заявил, что одна из них — на месте снесенной телебашни — не подходит, так как там уже начата подготовка к строительству ледовой арены. Опрос о месте для храма Святой Екатерины было решено провести после того, как в мае в городе прошли массовые протесты против планов построить его в сквере у Драмтеатра в центре города.
Фото в анонсе: Донат Сорокин / ТАСС / Scanpix / LETA
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