Главный архитектор Екатеринбурга исключил сквер, где проходили протесты, из списка площадок для строительства храма

Главный архитектор Екатеринбурга Андрей Молоков представил список из пяти площадок, где предлагается возвести храм святой Екатерины, сообщает «Интерфакс».

В список не попал сквер у Драмтеатра в центре города, где проходили против строительства храма. Первый замглавы Екатеринбурга Александр Ковальчик пояснил, что «площадка исключена не только по просьбе епархии, но и по просьбе инвесторов».

Список площадок представили на заседании рабочей группы по подготовке опроса по месту строительства храма. В перечень вошли пустырь на перекрестке улиц Фурманова-Белинского, участок на месте Приборостроительного завода, место на улице Татищева, территория за Макаровским мостом и участок на месте снесенной телебашни.