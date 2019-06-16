Екатеринбургская епархия отказалась от строительства храма в сквере, где были протесты
Екатеринбургская епархия отказывается от права строительства храма святой Екатерины в сквере у Драмтеатра в центре города. Об этом сообщается в заявлении митрополита Кирилла на сайте епархии.
«Мы всегда хотели только святости и мира», — приводятся слова священника. Он добавил, что церковь выступает за «строительство собора святой великомученицы Екатерины на достойном ее святости месте».
«В атмосфере тотальной лжи и обмана даже участок, выбранный открыто и честно большинством горожан, все равно станет причиной раздора для людей, желающих разбудить древнего демона гражданской междоусобицы. Мы бы не хотели давать диаволу такую возможность, а потому с покорностью Божественному Промыслу, ведущему нас Ему одному ведомыми путями, отказываемся от права строить собор святой Екатерины в сквере у Драмтеатра», - подчеркивается в обращении.
С 13 мая в Екатеринбурге проходили митинги против строительства храма святой Екатерины в сквере в центре города. Активистам противостояли люди, выступавшие в поддержку храма. В результате было решено приостановить строительство и провести масштабный опрос населения — по его итогам для храма может быть выбрано другое место строительства.
В ходе акций были задержаны около 100 человек. Многим назначили штрафы и административные аресты. Сообщалось также о возбуждении уголовных дел о массовых беспорядках и оскорблении полицейских.