Екатеринбургская епархия отказалась от строительства храма в сквере, где были протесты

Екатеринбургская епархия отказывается от права строительства храма святой Екатерины в сквере у Драмтеатра в центре города. Об этом сообщается в заявлении митрополита Кирилла на сайте епархии.

«Мы всегда хотели только святости и мира», — приводятся слова священника. Он добавил, что церковь выступает за «строительство собора святой великомученицы Екатерины на достойном ее святости месте».

С 13 мая в Екатеринбурге проходили митинги против строительства храма святой Екатерины в сквере в центре города. Активистам противостояли люди, выступавшие в поддержку храма. В результате было решено приостановить строительство и провести масштабный опрос населения — по его итогам для храма может быть выбрано другое место строительства.

В ходе акций были задержаны около 100 человек. Многим назначили штрафы и административные аресты. Сообщалось также о возбуждении уголовных дел о массовых беспорядках и оскорблении полицейских.