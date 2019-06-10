КП: возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках в Екатеринбурге
Источник: Комсомольская правда
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По факту стихийных протестов против строительства храма в сквере в центре Екатеринбурга возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на пресс-секретаря ГУВД Свердловской области Валерия Горелых.
Официально силовые ведомства не сообщали о деле. Источники Znak.com подтверждают соответствующее расследование. Пока в деле нет фигурантов.
Ранее было известно только об уголовном деле 31-летнего жителя Екатеринбурга Станислава Мельниченко, который оскорбил сотрудника полиции на протестной акции в сквере.
СК по Свердловской области, куда обратилась «КП», ответил, что «комментариев по этому поводу нет», а спецслужбы и вовсе заявили, что «об уголовном деле писать нельзя, оно секретное».