КП: возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках в Екатеринбурге

По факту стихийных против строительства храма в сквере в центре Екатеринбурга возбуждено уголовное дело о . Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на пресс-секретаря ГУВД Свердловской области Валерия Горелых.

Официально силовые ведомства не сообщали о деле. Источники Znak.com подтверждают соответствующее расследование. Пока в деле нет фигурантов.

Ранее было известно только об уголовном деле 31-летнего жителя Екатеринбурга Станислава Мельниченко, который оскорбил сотрудника полиции на протестной акции в сквере.