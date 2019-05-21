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В Екатеринбурге снесли забор на месте строительства храма

Источник: Meduza
В Екатеринбурге утром 21 мая <a href="https://t.me/e1_news/6076" target="_blank">демонтировали</a> забор в сквере около драмтеатра, где планировалось строительство храма святой Екатерины. Установка забора привела к стихийным протестам в городе. Протестующие несколько дней подряд роняли сетчатое ограждение, возведенное вокруг сквера. После этого его заменили на более капитальную конструкцию. Спустя неделю протестов власти решили провести опрос граждан о наилучшем месте для будущей стройки, а местная епархия попросила убрать забор «ради мира и согласия в городе».
В Екатеринбурге утром 21 мая демонтировали забор в сквере около драмтеатра, где планировалось строительство храма святой Екатерины. Установка забора привела к стихийным протестам в городе. Протестующие несколько дней подряд роняли сетчатое ограждение, возведенное вокруг сквера. После этого его заменили на более капитальную конструкцию. Спустя неделю протестов власти решили провести опрос граждан о наилучшем месте для будущей стройки, а местная епархия попросила убрать забор «ради мира и согласия в городе».
Наталья Чернохатова / URA.RU / ТАСС