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В Екатеринбурге снесли забор на месте строительства храма
06:39, 21 мая 2019
Источник: Meduza
В Екатеринбурге утром 21 мая
демонтировали
забор в сквере около драмтеатра, где планировалось строительство храма святой Екатерины. Установка забора привела к стихийным протестам в городе. Протестующие несколько дней подряд роняли сетчатое ограждение, возведенное вокруг сквера. После этого его заменили на более капитальную конструкцию. Спустя неделю протестов власти решили провести опрос граждан о наилучшем месте для будущей стройки, а местная епархия попросила убрать забор «ради мира и согласия в городе».
Наталья Чернохатова / URA.RU / ТАСС
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