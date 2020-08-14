Алексей Никишин / «АИГЕЛ»

14 августа группа «АИГЕЛ» выпустила новый EP «Офигенно», в который вошли три трека: «Офигенно», «Сумерки» и «Чудовище». В этой работе электронный дуэт звучит несколько непривычно: по словам самих музыкантов, это «какая-то новая музыкальная форма» для них. «Медуза» представляет премьеру мини-альбома с комментариями участников группы.

Слушайте <a href="https://music.yandex.ru/album/11660356">Офигенно</a> — <a href="https://music.yandex.ru/artist/5097198">АИГЕЛ</a> на Яндекс.Музыке

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Илья Барамия

АИГЕЛ

«Офигенно» и «Сумерки» — в принципе какая-то новая музыкальная форма для нас. В первой песне мы хотели добиться ощущения гитарного риффа: даже сначала записывали гитару, но в итоге сделали все привычными нам электронными инструментами. «Сумерки» — даже не знаю, что это по форме. Думаю, она будет хорошо звучать на концертах, — быстрая, энергичная. «Чудовище» — атмосферный трек. Для каждой песни форма сама приходит. Когда работаешь с песней — пробуешь разные варианты, а потом понимаешь: «Вот этот. Звучит интересно и с драйвом».

Айгель Гайсина

АИГЕЛ

Как-то ночью я не могла уснуть, лежала, пялилась в стенку и оплакивала типа свою любовь в своих Набережных Челнах. И тут мне написал один музыкальный продюсер из Лос-Анджелеса, которого я знала до этого только по музыке, и музыка у него классная. И вот я лежу в два часа ночи, наслаждаюсь своими горючими слезами в своей панельке среди всего своего любимого постсоветского уныния, а он начинает рассказывать и присылать свои неизданные треки и фотографии с другого конца света, — где-то у него там в пустыне ранчо, на котором он записывает американских инди-звезд, среди которых оказалась одна из моих любимых групп, вокалистка которой вообще его лучшая подружка. Мы какое-то время болтали с ним: мне [в сообщениях] прилетали кактусы, прерии, закаты, деревянные стены студии, сто миллионов синтов. У меня ночь — у него день, у него ночь — у меня день. Это было похоже на репортажи из рая, я его себе примерно вот так представляю. Так появилась песня «Офигенно». Наверное, весь релиз о том, что после ночи всегда наступает день, черная полоса всегда сменяется белой, любой ужасный ночной кошмар заканчивается спасительным утром, а любой прекрасный ночной трип тоже заканчивается утром, только беспощадным.

У меня закончился длинный период в жизни: «Сумерки» были придуманы восемь лет назад, как раз тогда, когда все только начиналось. Она звучит очень ностальгически для меня, — такой, как тогда, я уже никогда не буду. Мне нравится, как мы с Ильей ее сделали.