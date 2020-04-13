Солистка группы «АИГЕЛ» записала обращение к русскоязычным жителям Нью-Йорка. Звучит как в антиутопии

Жители Нью-Йорка теперь могут послушать голос солистки группы «АИГЕЛ» Айгель Гайсиной — по просьбе властей города она озвучила обращение к русскоязычным жителям города. Это памятка о мерах предосторожности во время пандемии коронавируса. Объявление, обработанное для соцсетей певицы, можно послушать ниже.

В сообщении говорится: «Ньюйоркцы, закрывайте нос и рот, чтобы предотвратить распространение коронавируса. Если вам нужно выйти за необходимым, постоянно носите средства, закрывающие лицо, чтобы защитить других. Помните, человек может быть заразным еще до проявления симптомов».

Неудивительно, что власти Нью-Йорка обратились именно к Айгель Гайсиной — по профессии она актриса озвучки.