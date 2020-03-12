Группа «АИГЕЛ» представила клип на открывающий трек из альбома «Эдем» — «Youʼre Born». Это уже второй совместный проект «АИГЕЛ» и режиссера Анджея Гавриша (также он снял клип на песню «Буш-Баш»). Герой клипа, судя по всему, президент (актер Георгий Мартиросян) прилетает в глушь, в сопровождении кортежа приезжает на реку, где его ждет батюшка и крещенская прорубь. После погружения он молодеет (обновленного героя играет Евгений Шварц).

АИГЕЛ АИГЕЛ

Илья Барамия

АИГЕЛ

Это притча о красоте русской природы, традициях, зиме, рассказанная татарской стюардессой под музыку грузинского композитора и воплощенная рижским режиссером из Лос-Анджелеса.

Айгель Гайсина

АИГЕЛ

Эта песня и клип к ней — пример того, как художественное высказывание, если ему надо, просто берет автора и использует, не спрашивая, чтобы воплотиться так, как нужно. Трек «Youʼre Born» для нас совсем нехарактерный, мы сами не поняли, как он появился, и не знали до последнего, попадет ли он в альбом. Теперь я понимаю, что этот трек появился, чтобы режиссер Анджей Гавриш снял вот такое запредельное видео. Когда альбом вышел, он сразу зацепился за эту песню и придумал на нее 50 сценариев — и все были гениальные. А этот самый масштабный, не было никаких шансов, что он будет реализован. То, что мы сегодня его презентуем, — это чудо. Всем, кто работал над клипом, Анджею, ребятам из TakeShot — от меня поклонение и бесконечный респект, для нас это историческое видео.

Ближайшие концерты «АИГЕЛ» пройдут 26 апреля в московском клубе Aglomerat и 23 апреля в клубе ZAL в Санкт-Петербурге.