Из первого фильма о Гарри Поттере убрали всю магию и заменили ее на оружие. Специально для тех, кто давно хотел посмотреть на Гермиону с автоматом

Как изменились бы фильмы о Гарри Поттере, если бы волшебники пользовались огнестрельным оружием? Ответ можно найти на ютьюб-канале проекта Harry Potter With Guns («Гарри Поттер с пушками»). Авторы канала взяли первый фильм серии, «Гарри Поттер и философский камень», и заменили все сцены с использованием магии на использование оружия.

Теперь Гермиона Грейнджер левитирует перо с помощью выстрелов из автомата, а игроки в квиддич расстреливают друг друга из обрезов. Фрагменты обновленной версии фильма выложили на ютьюб. «Так лучше», говорится в описании проекта.

Внимание! В видео ниже есть сцены насилия. Не смотрите, если не хотите разрушить магию. В таком случае лучше посмотрите на флегматичного пони.

Трейлер фильма Harry Potter With Guns

Авторы называют свою работу постмодернизмом и отмечают, что заменить магию на оружие было не то чтобы очень сложно, хотя работа над «Гарри Поттером с пушками» и заняла пять лет. На сайте проекта есть полная (и, разумеется, нелегальная) версия фильма.

Авторы проекта пытаются обратить внимание на романтизацию огнестрельного оружия в Голливуде, предупреждают о возможных последствиях его использования и даже представляют инструкцию по тому, как противостоять насилию с применением оружия.

Бонус!

Просто оставим здесь трейлер фильма «Пушки Акимбо», в котором Дэниэл Рэдклифф бегает с прибитыми к рукам пистолетами.

iVideos