Главную тему «Гарри Поттера» сыграли на стиральной машине. В конце музыканту пришлось спрятаться в чулан

Американский блогер и музыкант Курт Шнайдер исполнил главную тему из фильмов о Гарри Поттере на стиральной машине. Ему помогал его друг, подыгрывавший на сушильной машине. Как и положено Гарри Поттеру, Шнайдер в конце выступления спрятался в чулан под лестницей.

В тиктоке Шнайдера можно найти и другие музыкальные темы, исполненные с помощью подручных средств. Вот, к примеру, «Take on Me» группы a-ha, тоже сыгранная на стиральных машинках.

А вот главная тема мультсериала «Гравити Фолз». Вместо инструментов — игрушечная собака и калькулятор.

Ну и, конечно, «Bad Guy» Билли Айлиш под звуки блендера.