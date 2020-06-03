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Главную тему «Гарри Поттера» сыграли на стиральной машине. В конце музыканту пришлось спрятаться в чулан
Источник: Meduza
Американский блогер и музыкант Курт Шнайдер исполнил главную тему из фильмов о Гарри Поттере на стиральной машине. Ему помогал его друг, подыгрывавший на сушильной машине. Как и положено Гарри Поттеру, Шнайдер в конце выступления спрятался в чулан под лестницей.
В тиктоке Шнайдера можно найти и другие музыкальные темы, исполненные с помощью подручных средств. Вот, к примеру, «Take on Me» группы a-ha, тоже сыгранная на стиральных машинках.
А вот главная тема мультсериала «Гравити Фолз». Вместо инструментов — игрушечная собака и калькулятор.
Ну и, конечно, «Bad Guy» Билли Айлиш под звуки блендера.