Как маги из «Гарри Поттера» ходили в туалет до появления водопровода? У Джоан Роулинг есть ответ (мерлинова борода, это ужасно!)
Загадка: как волшебники из «Гарри Поттера» ходили в туалет, если идею водопроводной системы они позаимствовали у людей лишь в XVIII веке? Есть предположения?
Да, судя по всему, чародеи, даже самые могущественные, справляли нужду прямо в штаны — а после с помощью магии уничтожали «улики». Об этом пользователям твиттера рассказал официальный аккаунт Pottermore — это сайт для поклонников «Гарри Поттера», расширяющий вселенную книг и фильмов про магов (публикации предварительно утверждаются Джоан Роулинг).
На самом деле этот факт известен еще с 2015 года — впервые его сообщили в статье Pottermore о Тайной Комнате, которую якобы едва не обнаружили при установке водопровода в Хогвартсе.
4 января фанатский сайт напомнил эту информацию еще раз в честь национального дня интересных фактов.
Фото в анонсе: Warner Bros / Everett Collection / Vida Press