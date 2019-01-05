Как маги из «Гарри Поттера» ходили в туалет до появления водопровода? У Джоан Роулинг есть ответ (мерлинова борода, это ужасно!)

Алохомора!

Да, судя по всему, чародеи, даже самые могущественные, справляли нужду прямо в штаны — а после с помощью магии уничтожали «улики». Об этом пользователям твиттера рассказал официальный аккаунт Pottermore — это сайт для поклонников «Гарри Поттера», расширяющий вселенную книг и фильмов про магов (публикации предварительно утверждаются Джоан Роулинг).

На самом деле этот факт известен еще с 2015 года — впервые его сообщили в статье Pottermore о Тайной Комнате, которую якобы едва не обнаружили при установке водопровода в Хогвартсе.

4 января фанатский сайт напомнил эту информацию еще раз в честь национального дня интересных фактов.