«Рон был громкой, медлительной, мягкой птичкой»: нейросеть написала рассказ по мотивам «Гарри Поттера»

Чикагская студия Botnik выпустила рассказ «Гарри Поттер и портрет того, что выглядит как огромная куча пепла», сгенерированный искусственным интеллектом. Программисты студии обучали нейросеть на семи книгах о юном волшебнике. Botnik издала рассказ отдельной книгой, в ней всего несколько страниц.

A post shared by Botnik Studios (@botnikstudios) on Dec 12, 2017 at 11:35am PST

В произведении нейросети Рон Уизли неистово пляшет чечетку, затем превращается в пауков и пытается съесть родителей Гермионы. Издание The Verge отмечает, что «Гарри Поттер и портрет того, что выглядит как огромная куча пепла» похож на хороший . Правда, некоторые фразы искусственного интеллекта ставят в тупик, например: «Для Гарри Рон был громкой, медлительной, мягкой птичкой. Гарри не любил думать о птицах».