Фанаты годами посещали кафе, где придумали «Гарри Поттера». А потом пришла Джоан Роулинг и сказала, что все было не так

Toby Melville / Reuters / Scanpix / LETA

Последние годы Джоан Роулинг постоянно обвиняют в том, что она переписывает историю «Гарри Поттера» и дополняет ее необязательными фактами. Например, объясняет, как волшебники ходили в туалет до появления водопроводной системы. В конце мая у фанатов появился еще один повод для расстройства. Оказалось, все это время они ходили не в то кафе, где, как считалось, Роулинг придумала Гарри Поттера.

Речь идет об эдинбургском кафе The Elephant House. По легенде, именно там Роулинг делала первые заметки с сюжетом книги едва ли не на салфетках. Вывеска у входа гласит: «„Место рождения“ Гарри Поттера». А внутри можно найти стену с фотографиями Роулинг в The Elephant House.

Многие поклонники специально приезжали в Шотландию, чтобы посидеть в кафе, где, как они думали, «зародилось волшебство». Взгляните хотя бы на туалет The Elephant House — он весь расписан благодарностями за «Гарри Поттера».

Но Роулинг развеяла этот миф. У себя в твиттере писательница заявила: к тому моменту, когда она впервые переступила порог The Elephant House, работа над «Гарри Поттером» шла уже несколько лет. Хотя в этом кафе она действительно бывала и писала о мальчике, который выжил.

Настоящим местом, где «зародилось волшебство», Роулинг назвала квартиру в лондонском Клэпхем-Джанкшен. Там она начала переносить свои задумки на бумагу.

При этом идея книги возникла у нее не в каком-нибудь кафе, а в поезде из Манчестера в Лондон. Квиддич она и вовсе придумала после ночи в манчестерском отеле.

А вот под этим деревом Роулинг написала эпизод, в котором Гарри покупал волшебную палочку. Правда, она не на 100% уверена, что это то же самое дерево.

Однако фанатам не стоит слишком сильно расстраиваться. Кто знает, какие подробности работы над «Гарри Поттером» в будущем раскроет Роулинг.

Максим Иванов