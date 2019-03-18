«Гарри Поттер ел окрошку на кефире». Фанаты следом за Джоан Роулинг придумывают неожиданные факты о волшебниках 

Британская писательница Джоан Роулинг рассказала, что директор Хогвартса Альбус Дамблдор и злодей Геллерт Грин-де-Вальд состояли в романтических отношениях. Она также допустила, что у них мог быть секс. В ответ поклонники начали придумывать другие факты о «Гарри Поттере», которых никто не ожидал.

12 марта фильм «Фантастические твари 2» — приквел к «Гарри Поттеру» — вышел на DVD и Blu-ray. В издание включили дополнительные материалы о создании картины. В одном из роликов Роулинг обсудила сексуальные отношения между Дамблдором и Грин-де-Вальдом. Роулинг назвала роман двух волшебников «невероятно бурным». Однако она оговорилась, что сексуальная сторона отношений Дамблдора и Грин-де-Вальда интересует ее меньше, чем эмоциональная.

Несмотря на то, что Роулинг еще в 2007 году рассказала об ориентации директора Хогвартса, слова писательницы породили множество шуток со стороны фанатов.

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Фото в анонсе: Marion Curtis / Starpix / REX / Vida Press