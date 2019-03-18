Австралийский актер Крис Хемсворт, известный по роли Тора в фильмах киновселенной Marvel, неплохо ладит с животными. Коалы, кенгуру, — он любит их всех!

Но вечно улыбающиеся квокки — вне конкуренции. Оказавшись на австралийском острове Роттнест (который, по словам актера, заполнен этими «маленькими эпичными животными»), Хемсворт сделал свое первое селфи с любопытной квоккой.

«Я три недели ползал по грязи, изучая движения квокк и подражая их языку. В конце концов, мне удалось завоевать доверие этих животных — меня приняли как своего. Отныне зовите меня Квоккакрис», — заявил актер в своем инстаграме. На видео квокка отбирает у него обед.