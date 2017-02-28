Как отличить добрую квокку от злой? Никак

Австралиец Кэмпбелл Джонс катался на велосипеде по острову Роттнест и встретил квокку. 21-летний Джонс сфотографировался с животным и возвращался к велосипеду, когда квокка погналась за ним. Молодой человек сделал фотографию в тот момент, когда квокка прыгнула на него. Однако Джонс так и не понял, хотела ли она обнять его или укусить.

Публикация от Campbell Jones (@cambojones2020) Янв 25 2017 в 10:04 PST

Квокки всегда кажутся очень счастливыми, поэтому невозможно определить, когда они агрессивны или чем-то недовольны.