Фанаты обнаружили, что Гарри Поттер и его друзья существуют в комиксах Marvel. Причем как минимум 15 лет

Оказалось, Гарри Поттер, Рон Уизли и Гермиона Грейнджер все это время были частью вселенной комиксов Marvel. В третьем выпуске серии «New Excalibur», выходившей с 2006 по 2008 годы, подростки из книг Джоан Роулинг столкнулись с мутантом Джаггернаутом. На это обратили внимание фанаты и журналисты издания Screenrant.

По сюжету Джаггернаут преследовал в Лондоне злых двойников Людей Икс. В комиксе он едва не врезался в троицу из Хогвартса, пробегая мимо них по переулку.

Между персонажами происходит такой диалог:

Рон: «Что это было?!»

Гарри: «Понятия не имею… Но рад, что гонится оно не за нами!»

Конечно, это не официальное появление героев «Гарри Поттера» в Marvel, а всего лишь отсылка. Но это точно Поттер, Уизли и Грейнджер. Во-первых, они выглядят так же, как в фильмах о Поттере, а, во-вторых, в комиксе Гермиона даже выкрикивает имя Гарри.

Судя по реакции юных волшебников, Джаггернаут напугал Гарри и его друзей сильнее, чем тролли, разумные пауки, пожиратели смерти и сам Волан-де-Морт.

Это уже не первое неожиданное камео в комиксах Marvel. Так, в 2018 году выяснилось, что технически в киновселенной Marvel существуют Николай Басков и Вера Брежнева.