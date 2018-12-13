В киновселенной Marvel обнаружили Николая Баскова и Веру Брежневу. Теперь мы знаем, кто поможет победить Таноса

Пользователи соцсетей обнаружили в киновселенной Marvel (да, той самой, куда входят полнометражные фильмы про Тора, Капитана Америка и других Мстителей) российских музыкантов Николая Баскова и Веру Брежневу. Они появились в комиксе 2012 года The Avengers Prelude: Black Widow Strikes — это предыстория первой части «Мстителей», посвященная русской шпионке Черной Вдове (в фильмах ее играет Скарлетт Йохансон).

В киновселенную Marvel входят как фильмы, так и комиксы. В фильмах упоминаются события, происходившие с героями в комиксах, и наоборот. Из этого можно сделать вывод: в кино как минимум один из Мстителей — Черная Вдова — знает о существовании Баскова и Брежневой.

В комиксе Баскова называют «одним из лучших теноров мира» и хвалят за выступление в Кремлевском дворце. Он сидит в VIP-зоне «самого модного клуба Москвы», пьет шампанское, флиртует с девушками и просит называть его Николаем. Обслуживает его замаскированная под официантку Черная Вдова, выслеживавшая в клубе русского торговца оружием.

В этом же комиксе Вера Брежнева отдыхает на курорте в Сочи после выпуска очередного клипа. Там она обедает с продюсером телеканала «Муз-ТВ» Ириной Златаревой. Но Златарева — всего лишь прикрытие для Черной Вдовы, которая таким образом пытается обеспечить себе алиби.