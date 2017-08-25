От «Железного человека» до «Сверхлюдей»: как устроена киновселенная Marvel Объясняем в пяти схемах

31 августа выходит новый сериал «Сверхлюди» , снятый по комиксам Marvel. Для тех, кому это название ни о чем не говорит, Meduza совместно с IMAX, подготовила краткий визуальный путеводитель по запутанной вселенной героев Marvel.

Каким студиям принадлежат герои Marvel

В конце 90-х студия комиксов Marvel начала новый виток продаж прав на экранизацию собственных комиксов. За несколько лет у нее купили права на самые популярные ветки персонажей: 20th Century Fox приобрела людей Икс, а также Фантастическую четверку, а Sony купила Человека-паука. Но в 2004 году в Marvel понимают: вместо того чтобы продавать лицензии на персонажей сторонним студиям, намного выгоднее делать экранизации самим. Так у Marvel появилась собственная киностудия и сложилась нынешняя структура принадлежности персонажей: люди Икс и Фантастическая четверка со всеми сопутствующими героями до сих пор относится к Fox, Человек-паук у Sony, а студия Marvel сохраняет права на всех остальных. При этом студии вынуждены постоянно сотрудничать друг с другом. Например, Sony заключила с Marvel партнерское соглашение, позволившее создать новое воплощение Человека-паука в рамках киновселенной Marvel.

Использованы иллюстрации Freepik.com

Какие фильмы про супергероев Marvel стали самыми успешными

Экранизация комиксов Marvel оказалась чрезвычайно прибыльным делом. Абсолютно все фильмы по этой вселенной окупились — даже те, что были холодно встречены фанатами и критиками. Важный фактор кассового фильма — узнаваемость его главного супергероя. Чем больше людей его любит, тем больше пойдет на него в кино — даже вопреки негативным отзывам критиков. Близкой к коммерческому провалу оказалась только перезагрузка истории про Фантастическую четверку, вышедшая в 2015 году. Доходы от картины превысили бюджет лишь на 10 миллионов. Другие фильмы обычно приносили намного больше. Но собственная студия Marvel — абсолютный рекордсмен по сборам: сразу два их фильма (первые и вторые «Мстители») до сих пор входят в топ-10 самых кассовых картин за всю историю. На пользу Marvel играло то, что студия в одной картине всегда собирает целую команду супергероев, — в итоге ради каждого из них приходит целая армия поклонников.

Как связаны между собой герои киновселенной Marvel

События всех фильмов и сериалов, объединяемых поклонниками в так называемую кинематографическую вселенную Marvel, происходят в одном мире и часто влияют друг на друга. Это проявляется в отдельных шутках (вроде превращения Локи в Капитана Америку во второй части «Тора») или в многозначительных сценах после титров. Пересечения линий основных персонажей сильно влияют на сам сюжет: кроме «Мстителей», полностью построенных вокруг объединения разных героев, можно вспомнить бой Сокола с Человеком-муравьем, а также взаимосвязи фильмов с сериалами «Агенты Щ.И.Т.» и «Агент Картер».

Использованы иллюстрации Freepik.com

Как развивались события в киновселенной Marvel

Центральные точки истории — современность и Вторая мировая война. Война даже оказывается важнее: именно она соединяет линии двух ключевых персонажей — Капитана Америки, воевавшего против нацистов, и Железного человека, чей отец, Говард Старк, участвовал в создании Капитана. В это же время зарождается спецслужба «Щ.И.Т.», которая ответственна за появление Человека-муравья и создание команды «Мстителей», а также ряд других сюжетных линий и персонажей.

Использованы иллюстрации Freepik.com

Кто такие сверхлюди?

Сверхлюди — это герои нового сериала Marvel, премьера которого намечена на 31 августа. Эти персонажи впервые появились в 1965 году в комиксах про Фантастическую четверку. По сюжету каждый представитель этой расы обладает той или иной сверхспособностью, которую они получают в подростковом возрасте от некой субстанции — Тумана Терригены. Сверхлюди были созданы инопланетной расой крии из древних людей как идеальные солдаты, но их хозяева свернули эксперимент и покинули Солнечную систему. Влияние крии позволило сверхлюдям обогнать в технологическом развитии остальное человечество и создать собственный тайный город Аттилан в Северной Атлантике. Уже в наши дни Аттилан неоднократно менял свое расположение, переносясь то в Гималаи, то на Луну. Последнее расположение лежит в основе сюжета нового сериала. Главные герои — сверхлюди высшего общества, королевская семья, которой приходится бежать из своего города после военного переворота и искать пристанище на Земле — на Гавайских островах.

Использованы иллюстрации Freepik.com

Кто есть кто в семье «Сверхлюдей»?

Черный Гром, король сверхлюдей

Суперспособность: голос разрушительной силы

В сериале: из-за своей суперспособности персонаж лишен возможности разговаривать. Поэтому актер Энсон Маунт («Ад на колесах», «Третья смена») специально для роли придумал собственный язык жестов.

Медуза, королева сверхлюдей

Суперспособность: волосы, превращающиеся в оружие.

В сериале: создатели «Сверхлюдей» обещали, что волосы сыгравшей ее Серинды Суон («Короли побега», «Грейсленд») будут двигаться и отражать ее настроение.

Кристал, принцесса сверхлюдей

Суперспособность: контроль над четырьмя элементами: огнем, водой, землей и воздухом.

В сериале: Кристал в исполнении актрисы Изабель Корниш («Хорошо в первый раз») находится в начале своего героического пути. Она самая молодая из главных героев, и, по словам Корниш, ее линия в сериале — это история взросления.

Карнак, советник Черного Грома

Суперспособность: нахождение слабых мест в людях и планах.

В сериале: его сыграет Кен Люн («Остаться в живых», «Звездные войны: Пробуждение силы»). Персонаж будет выступать в роли наблюдателя и мудрого советника на службе у Черного Грома.

Горгон, советник Черного Грома

Суперспособность: топот, вызывающий сейсмические волны.

В сериале: Горгона сыграет Эме Иквуакор («Инк»). Он будет выступать как антипод Карнака, предпочитая прямые действия сложным схемам и размышлениям.

Локджо, собака-компаньон Кристал

Суперспособности: сверхсильные челюсти и телепортация.

В сериале: гигантский бульдог был создан с помощью компьютерной графики, а во время съемок его заменяла гигантская кукла.

Максимус, антагонист сверхлюдей, который неоднократно пытался захватить трон брата

Суперспособность: отсутствует.

В сериале: персонаж Ивана Реона («Игра престолов») пережил радикальное изменение. Создателям сериала хотелось сделать его более сложным и убедительным по сравнению с тем, как он выглядит в комиксах. Максимуса лишили сверхспособностей, и именно этим объясняется его ненависть к Черному Грому.

Сверхлюди уже упоминались в сериале Marvel «Агенты Щ.И.Т.». Но лунная ветвь этой расы не принимала там активных действий, предпочитая скрываться от человечества в своем тайном городе. Но теперь им придется завести с людьми тесную связь. Насколько события двух сериалов одной и той же студии будут пересекаться — пока неизвестно. Но каких-то отсылок точно стоит ожидать. В конце концов, все это одна вселенная.