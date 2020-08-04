шапито
Ситуация: сороке понадобился волос для гнезда. А тут как раз флегматичный пони
Источник: Meduza
В Австралии шетлендский пони Саймон стоически позволил дерзкой сороке стащить у себя волос из хвоста, пишет автор ютьюб-канала ViralHog. На протяжении нескольких секунд настойчивая птица дергала пони за хвост, а миниатюрная лошадка не обращала на это никакого внимания.
Но, кажется, пони в принципе флегматичные животные — посмотрите, как несколько лет назад галки нагло стащили волосы у еще одного пони!