Самые злые животные Австралии? Сороки! И они уже вышли на охоту

Мы много слышали о страшных австралийских животных — гигантских пауках, змеях, крокодилах. Но весной, в сентябре и октябре, на австралийцев охотятся, казалось бы, безобидные сороки: птицы нападают на пешеходов, бегунов и велосипедистов. Люди укрываются за шлемами-ведрами, а власти выпускают инструкции по тому, как избежать нападения сорок. «Медуза» рассказывает о самых злых животных Австралии.

«Каждый год весной мы, австралийцы, ходим по улице, надев на голову ведра и самодельные шлемы из контейнеров от мороженого. Мы осторожно шагаем под пробуждающимися деревьями, — рассказывает автор National Geographic Лулу Моррис. — Основную часть года сороки-отцы не представляют угрозы австралийцам, но все меняется весной. И в этом году сезон начался раньше».

Обычно нападения происходят в сентябре и октябре: самцы сорок, стремящиеся защитить своих птенцов, видят в людях угрозу. Причем для того, чтобы разозлить сороку, необязательно подходить к гнезду вплотную — отцы защищают территорию в радиусе 100-150 метров от него.

Поездка на велосипеде весной Trent Nicholson

В 2017 году сезон начался раньше — первые нападения зафиксировали еще в августе. Жительница Рэндвика, пригорода Сиднея, Эмили Боултон Смит рассказала, что агрессивная сорока напала на нее несколько раз; птица клювом расцарапала женщину до крови. Тогда же рейнджеры начали вешать в Рэндвике предупредительные таблички.

Только за первые три недели августа в Австралии было зафиксировано 288 нападений, в которых пострадали 48 человек. Сообщения об агрессивных сороках собирает сайт Magpie Alert. Судя по статистике проекта, чаще всего — в 2/3 случаев — птицы нападают на велосипедистов; на втором месте идут пешеходы.

Карта нападений на Magpie Alert

В середине сентября сорока напала на двух детей в парке города Перт. Птица поцарапала лицо одного ребенка и повредила глаз второго. После этого австралийские власти убили птицу; ее «гуманно усыпили», так как она «явно представляла опасность обществу». Родные пострадавших детей были против убийства сороки.

Сами австралийцы убивать или ранить сорок не могут, это незаконно. Все, что им остается, — защищаться. СМИ и власти выпускают рекомендации: не провоцировать птиц; не приближаться к гнездам (в идеале — избегать мест, где водятся сороки); не бросать ничего в сторону птиц и их гнезд; слезать с велосипеда рядом с местами обитания сорок; не пытаться «спасти» птенцов, лежащих на земле, — они в порядке, и, скорее всего, за ними наблюдают родители.

Предупреждающая табличка в австралийском городе Калаундра: «Территория сорок» Richard Sowersby / REX / Vida Press

Австралийцам также советуют надевать широкополые шляпы и солнцезащитные очки, а также махать палкой над головой (некоторые велосипедисты приделывают к шлемам пластиковые полоски). Кто-то наклеивает на затылок искусственные глаза, чтобы сороки думали, что за ними следят — и боялись нападать.

Ученые утверждают, что у сорок хорошая память — они способны годами помнить лица людей. Это советуют использовать во благо: если подружиться с птицей, подкармливая ее, она уже не будет нападать на вас. И даже может познакомить вас со своими птенцами.

Но у хорошей памяти есть и обратная сторона: если сорока запомнит вас как «плохого», она будет нападать снова и снова.