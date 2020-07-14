Прямо сейчас зарождается новая теория заговора: что, если реальности не существует, а люди и мир вокруг — это просто один большой торт? Началось все с четырехминутного видео, опубликованного в соцсетях BuzzFeed Tasty. В нем кондитер из Турции Туба Гечкиль нарезает обувь, туалетную бумагу, растения в горшках, пиццу и кокосы. Но все это совсем не то, чем кажется!

Просто Гечкиль делает реалистичные торты самых разных и необычных форм. Пользователи отправились в инстаграм Тубы Гечкиль за разъяснениями. Однако от выложенных там видео стало еще тревожнее.

Куриная ножка — вовсе не куриная ножка!

А бумажник — не бумажник…

Тут-то и пришло осознание: если вещи, которые не выглядят как торт, в итоге оказываются тортом, то как вообще можно доверять собственным глазам и тому, что говорят по телевизору и в интернете? Неужели весь мир — это торт?

Следом за прозрением пришла паранойя. Как узнать, что вещь — это вещь? И как доказать друзьям, что ты не торт?!

Пользователи нашли и другие видео с реалистичными тортами. И они, пожалуй, даже более жуткие!

Впрочем, иногда тортовая матрица сбоит — и ничего не происходит.

Признаться, от всех этих откровений захотелось есть. Попробуйте вот что: «холодный торт „Медуза“ для жаркого лета». Пироги тоже сойдут!