Что приготовить из яблок? Конечно, пирог! Шарлотка, штрудель, тарт и еще два отличных рецепта

Через 5 минут после начала запекания понизьте температуру в духовке до 170°C и выпекайте пирог 35 минут. Выключите духовку и не открывайте дверцу еще 10 минут.

Поверх теста выложите яблоки, распределите их ровным слоем по форме. Залейте оставшимся тестом и сразу поставьте в горячую духовку — лучше ближе к нижней ее части.

Соедините муку с разрыхлителем и солью, хорошо перемешайте. Всыпьте сухую смесь во взбитые яйца, плавно размешайте массу большой ложкой или лопаткой, стараясь не взбалтывать ее.

Отделите белки от желтков. Белки взбейте до твердых пиков, постепенно (в 2-3 приёма) подсыпая к ним сахар. Отдельно взбейте желтки и аккуратно соедините со взбитыми белками, не слишком активно перемешивая ложкой.

Разрежьте яблоки на половинки и удалите черенки и сердцевины. По желанию можно очистить яблоки и от кожицы, но это не обязательно. Нарежьте ломтиками или кубиками размером с фалангу пальца.

Стакан сахара (лучше взять самый мелкий песок); пять яиц; стакан муки (и еще одна-две столовые ложки, чтобы припорошить форму); килограмм или полтора яблок; столовая ложка топленого сливочного масла; щепотка соли; чайная ложка разрыхлителя теста (он же пекарский порошок).

«Особый и самый правильный» рецепт шарлотки и собственные хитрости в приготовлении в советское время были у всякой уважающей себя хозяйки. На деле же этот пирог хорош именно тем, что печь его можно максимально «лениво»: если отмерить ингредиенты на глаз, без весов, и не слишком бережно нарезать яблоки, ничего страшного не случится. Единственный технологический секрет заключается в том, что с момента, когда пирог окажется в уже разогретой духовке, и до самого конца приготовления дверца должна быть закрыта — тогда яичное тесто хорошо поднимется и не опадет.

Американский яблочный пирог

Для этого классического пирога обычно используют американские яблоки кислых сортов, такие как Кортланд или Роум. Впрочем, и с нашей родной антоновкой и другими поздними кислыми яблоками он получится ничуть не хуже.

Ингредиенты для формы диаметром 20-22 см

Для теста: 340 граммов муки; 340 граммов сливочного масла; чайная ложка соли; чайная ложка сахара; 50-80 мл ледяной воды.

Для начинки: полтора килограмма яблок; 100-120 граммов сахара; три столовые ложки муки; четверть чайной ложки молотой корицы; четверть чайной ложки молотого имбиря; четвертинка свеженатертого мускатного ореха; молотый черный перец — на кончике ножа; молотая гвоздика — на кончике ножа; сок и цедра одного лимона; одна щепотка соли; 49 граммов сливочного масла; три столовые ложки сливок жирностью 33%.

Приготовление:

Чтобы приготовить тесто, нарежьте холодное сливочное масло мелкими кубиками. Соедините все сухие ингредиенты в глубокой миске или в чаше планетарного миксера. Добавьте сливочное масло и размешайте массу при помощи насадки-лопатки (если готовите тесто в миксере) или используя вилку, стараясь создать максимально однородную текстуру. Лучше не трогать тесто руками, чтобы от их тепла масло не начало таять раньше времени. Когда масса станет похожа на влажный песок, влейте ледяную воду, продолжая перемешивать тесто. В миксере оно быстро склеится в шар и начнет отставать от стенок. Если же вы работаете вручную, пригодится большая лопатка и тренированные бицепсы. В крайнем случае, на этом этапе быстро замесите массу руками, предварительно подержав их несколько секунд в холодной воде. Готовое тесто разделите на две части, скатайте каждую в шар, оберните пищевой плёнкой и уберите в холодильник минимум на час. Тесто можно делать заранее и хранить в холодильнике до 7 дней.

Один из двух охлажденных шаров теста раскатайте в круг толщиной примерно 3-4 мм. Выложите в форму для пирога, обрежьте излишки по краям, чтобы сформировать ровный бортик. Уберите форму в холодильник.

Яблоки очистите от кожицы, разрежьте пополам, удалите черенки и сердцевину и нарежьте на ломтики толщиной в полсантиметра. Выложите в глубокую миску, добавьте 70 г сахара (остальной потребуется позже), муку, соль, специи, цедру и сок лимона. Перемешайте.

Выложите начинку в форму для пирога и ровно распределите на нижнем слое теста. Масло нарежьте на 4-5 кусочков и равномерно разложите поверх яблок.

Оставшееся тесто раскатайте в круг с диаметром чуть больше, чем у формы с пирогом. Выложите сверху на начинку, аккуратно залепите края и сделайте в центре надрез в виде креста или звездочки — он нужен, чтобы пирог не взорвался, как вулкан, во время запекания. Уберите пирог в холодильник на 30 минут.

Разогрейте духовку до 180°C.