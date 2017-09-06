Что приготовить из авокадо, если у вас есть только одна штука Салат, гаспачо, смузи и, конечно, тако

Популяризация здорового образа жизни, грамотный маркетинг и низкий урожай — все это повлияло на то, что за последний год цены на авокадо в мире выросли в среднем на 30%. В Мексике картели осваивают новый бизнес, а в Китае в этом году ожидается первый собственный урожай ягоды (да, авокадо — это ягода). В общем, авокадо нынче дорог, да и много его не съешь — все-таки 250 калорий в одной штуке. Поэтому мы с помощью шефа Натальи Березовой решили разобраться, что можно сделать с одним авокадо.

Как правильно выбрать авокадо

Самые популярные сорта авокадо в мире — хасс и фуэрте. Хасс — с плотной, пупырчатой кожей, по мере созревания плоды становятся почти черными. Фуэрте, наоборот, тонкокожие и остаются ярко-зелеными. Самый простой способ определить готовность авокадо — оторвать плодоножку и посмотреть, какого цвета под ней мякоть. Желтая — авокадо еще полежит пару дней, коричневая — авокадо переспел, ярко-зеленая — то что надо. Если вы хотите, чтобы авокадо созрел быстрее, положите его в коричневый бумажный пакет вместе с бананом. Бананы выделяют газ этилен, который ускоряет процесс созревания.

У меня есть один идеальный авокадо, как его приготовить?

Самый простой рецепт — разрезать авокадо пополам, убрать косточку, сбрызнуть соком лайма или лимона, посолить (лучше солью крупного помола) и посыпать свежемолотым черным перцем. К слову, всегда старайтесь использовать свежемолотый перец, у него совсем другой аромат. Есть такой авокадо надо ложкой, просто выковыривая из лодочки-кожуры. Но есть и другие способы — как совсем простые, так и посложнее, хоть для завтрака, хоть для ужина.

Тост с авокадо, сыром фета и мятой

Самый подходящий хлеб для этого блюда — пшеничный на закваске, с хрустящей корочкой и легкой кислинкой во вкусе. А вообще тост с авокадо — идеальный завтрак за пять минут. Единственная задача тут — заранее обзавестись ингредиентами.

Ингредиенты (на две порции)

Один авокадо, одна столовая ложка свежевыжатого сока лайма; одна столовая ложка мелко нарезанной свежей мяты; четверть чайной ложки мелкой соли; четверть чайной ложки свежемолотого черного перца; 50 грамм сыра фета; четыре куска хлеба.

Приготовление

Размять авокадо вилкой до состояния грубого пюре, добавить сок лайма, мяту.

Туда же руками покрошить фету, посолить и поперчить по вкусу.

Поджарить хлеб в тостере, духовке (в этом случае сначала разогрейте духовку до 180 градусов) или на сковородке. Главное, чтобы хлеб был горячим.

Выложить смесь из авокадо на тосты.

Гаспачо из авокадо и огурца

Лето, конечно, позади, но не стоит поддаваться стереотипам — холодные супы хороши в любой момент, когда захочется свежести. А еще этот рецепт можно использовать и для смузи из авокадо: просто добавьте в него банан, кокосовую воду и исключите соль и перец.

Ингредиенты (на две порции)

Для гаспачо: два больших огурца (очистить от кожуры и вынуть семечки); один авокадо, вынуть косточку, очистить; один маленький пучок кинзы, вымыть и разобрать на листья; один маленький пучок мяты, вымыть и разобрать на листья; три столовые ложки свежевыжатого сока лайма; половина чайной ложки морской соли; четверть чайной ложки свежемолотого черного перца.

Для огуречной сальсы: полстакана мелко нарезанных огурцов, полстакана листьев кинзы; одна столовая ложка терпкого оливкового масла; одна столовая ложка свежевыжатого сока лайма; морская соль и свежемолотый перец по вкусу.

Приготовление

Взбить в блендере все ингредиенты. Можно добавить немного воды, чтобы добиться нужной вам текстуры.

Смешать все ингредиенты для сальсы в небольшой миске.

Разлить суп в тарелки и украсить сальсой.

Салат из авокадо и персиков на гриле с полбой

Ну очень полезный салат, который может быть как отдельным блюдом, так и гарниром, например к запеченной рыбе или курице. дает салату структуру, авокадо и персик — вкус и аромат, а кресс-салат — остроту. И еще вам понадобится специальная сковорода гриль.

Ингредиенты (на две порции, если это отдельное блюдо, или на четыре, если гарнир)

Один авокадо; два персика; один маленький пучок кинзы; один пучок кресс-салата; полстакана полбы; одна столовая ложка сахара; одна долька чеснока, раздавить в пасту; четверть стакана оливкового масла; две столовые ложки свежевыжатого сока лимона; одна восьмая чайной ложки молотой зиры; одна чайная ложка соли; четверть чайной ложки свежемолотого перца.

Приготовление

Вымыть кресс-салат и кинзу. Высушить, разобрать на листья.

Отварить полбу в подсоленной воде до состояния . Откинуть на сито, промыть холодной водой.

Пока варится полба, приготовить заправку для салата — сразу в салатнике (это поможет не испачкать лишней посуды). Растворить соль в лимонном соке, добавить чеснок, зиру, перец и масло и взбить вилкой.

Авокадо разрезать вдоль, вынуть косточку и очистить от кожуры. Персик разрезать вдоль, вынуть косточку. Сбрызнуть лимонным соком и оливковым маслом, посыпать солью и перцем. Разогреть гриль, выложить персики и авокадо срезом вниз и готовить минут пять. Снять с гриля, немного остудить, нарезать крупными кубиками.

Выложить все ингредиенты в салатник, перемешать.

Тако с курицей

с курицей хороши всегда. Особенно на ужин, особенно во время просмотра очередного любимого сериала. Пусть вас не пугает количество ингредиентов, время приготовления — 25 минут.

Ингредиенты (на четыре порции)

500 грамм куриного фарша; одна маленькая луковица, мелко порубить; одна долька чеснока, раздавить ножом; соль и свежемолотый перец по вкусу; полторы чайные ложки молотой зиры; полторы чайные ложки молотого перца чили; одна чайная ложка сухого орегано; одна чайная ложка копченой испанской паприки; 100 миллилитров кокосового молока; одна столовая ложка сахара; две столовые ложки свежевыжатого сока лайма; одна банка консервированной красной фасоли; четыре пшеничные или кукурузные лепешки-тортильи; один авокадо.

Приготовление

Откинуть фасоль на сито, промыть холодной водой. Дать воде стечь. Авокадо разрезать вдоль, вынуть косточку, очистить от кожи. Нарезать тонкими дольками, сбрызнуть соком лайма.

В большой сковородке разогреть 1 столовую ложку оливкового масла. На среднем огне обжарить лук, чеснок до прозрачности, минут пять. Добавить кумин, чили, паприку, орегано, соль и перец, дать специям раскрыться, стать ароматнее.

Увеличить огонь, добавить фарш, обжарить, постоянно помешивая. Добавить кокосовое молоко и готовить минут пять или пока кокосовое молоко не начнет густеть. Добавить сахар, фасоль и сок лайма. Еще раз посолить и поперчить по вкусу.

Разделить между четырьмя заранее подогретыми тортильями. Сверху выложить дольки авокадо.