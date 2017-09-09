Весной мы с восторгом любуемся яблочным цветом на даче, а осенью традиционно разводим руками — куда девать весь этот урожай? С дачи в сентябре традиционно везут мешки и багажники яблок, которые не переварить (во всех смыслах) даже силами всех близких и дальних родственников. Гастрономический журналист Виктория Боярская призывает не отчаиваться и предлагает пять рецептов: и для заготовок на зиму, и для сытного ужина, который можно устроить хоть в ближайшие выходные. А про идеальную шарлотку мы (спойлер) расскажем в следующий раз!

Целых пять рецептов (на этот раз без шарлотки!)

Осенью яблоки некуда девать. Что из них приготовить? Целых пять рецептов (на этот раз без шарлотки!)

«Прозрачное» варенье из антоновки

Яблоки — далеко не самый очевидный продукт для приготовления варенья: если начать просто варить их с сахаром по аналогии с ягодами, они сильно развариваются, превращаясь в бесформенную и чересчур сладкую массу. Чтобы этого избежать, варите самые кислые поздние сорта — лучше всего подойдет антоновка. Придется овладеть некоторыми тонкостями и погрузиться в неспешный медитативный процесс с поэтапным вымачиванием, нагреванием и охлаждением. Зато в результате есть шанс получить совершенно уникальный продукт как с точки зрения вкуса, так и по части внешнего вида: ломтики яблок сварятся в густом, сбалансированном кисло-сладком сиропе, станут прозрачными и не утратят текстуры.

Ингредиенты (на примерно 1 кг варенья):

Один килограмм антоновки; 40 граммов лимонной кислоты; 20 граммов соли; 40 граммов пищевой соды; один килограмм сахара; четыре палочки корицы; один стручок ванили (разрезать вдоль на 4 части).

Приготовление:

Прежде чем приступать к обработке яблок, подготовьте раствор для замачивания: соедините в большой глубокой миске (подойдет и таз, и даже ведро) полтора литра холодной воды, лимонную кислоту и соль.

Вымытые яблоки по одному нарежьте четвертинками, сразу очищая от черенков и удаляя сердцевину. Каждую четвертинку аккуратно разрежьте на три-четыре дольки. Сразу же выкладывайте каждую готовую дольку в раствор для замачивания, чтобы яблоки не потемнели.

Оставьте яблочные дольки вымачиваться в растворе на 30-40 минут.

Подготовьте новый раствор для вымачивания. На этот раз нужно соединить полтора литра холодной воды с содой и тщательно размешать.

Промойте вымоченные в кислом растворе яблоки в проточной холодной воде, поместите в раствор соды, выложите сверху груз — подойдет плоская тарелка. Необходимо, чтобы жидкость полностью покрывала яблоки. Оставьте их в содовом растворе на десять минут, а затем вновь промойте.

Выложите подготовленные яблочные дольки слоями в большую кастрюлю с толстым дном, пересыпая каждый слой сахаром, укладывая на него палочку корицы и часть ванильного стручка. Важно, чтобы она не была заполнена больше, чем на две трети объема, потому что в процессе приготовления варенье будет «вскипать» и подниматься. Оставьте кастрюлю, плотно накрыв крышкой, на три-четыре часа — за это время яблоки дадут сок.

По истечении нужного времени можно начинать варить яблоки. Это медленный процесс, состоящий из нескольких подходов. Он не потребует от вас никаких действий, кроме включения и выключения плиты. Для начала, не трогая, не перемешивая (и даже не открывая крышку!) доведите содержимое кастрюли до кипения на слабом огне, дайте варенью покипеть 10-15 минут и выключите огонь. Оставьте массу полностью остыть как минимум на час.

Затем точно так же, не перемешивая, доводите массу до кипения и варите по 10-15 минут, а затем полностью остужайте еще дважды.