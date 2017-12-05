Петербуржец заказал торт для детского кружка. Но что-то пошло не так

Житель Санкт-Петербурга Степан Малохатько решил заказать торт для «театра моды», в котором занимается его младшая сестра. О том, чем это обернулось, «Медузе» рассказала знакомая Степана.

Петербуржец обратился в местную кондитерскую и описал задание — сделать торт, который выглядит как логотип театра. Для примера он прислал фотографию с девочками в футболках с фирменным логотипом.

Кондитерская приняла заказ, не задавая дополнительных вопросов. Когда торт был готов, Малохатько забрал его и, не заглядывая в коробку, отвез на событие в кружке сестры. За две минуты до того, как торт нужно было подавать, петербуржец обнаружил, что получилось не совсем то, чего он ожидал.

Малохатько быстро содрал фотографию с торта и подал его в таком виде, рассказала его знакомая. Заказ обошелся ему в 3900 рублей.